حالة الطقس: درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل

درجات الحرارة حول إلى دون معدلاتها بقليل والطقس يبقى صافيًا مع سحب متفرقة وحارًا نسبيًا نهارًا وغائمًا جزئيًا مساءً وليلاً

لا يطرأ تغير يذكر على الحالة الجوية، اليوم السبت، حيث يبقى الطقس غائمًا جزئيًا وحارًا نسبيًا نهارًا ومائلاً للبرودة قليلاً ورطبًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: تستمر درجات الحرارة حول إلى دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس صافيًا مع ظهور سحب متفرقة وحارًا نسبيًا نهارًا ولطيفًا مساءً وليلاً وغائمًا جزئيًا.

الاثنين: ترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويبقى الطقس لطيفًا غائمًا جزئيًا وحارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، ولطيفًا رطبًا غائمًا جزئيًا يميل للبرودة قليلاً خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح أحيانًا.

الثلاثاء: يستمر الطقس غائمًا جزئيًا وحارًا نسبيًا خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً يميل للبرودة فوق الجبال أثناء ساعات الليل.