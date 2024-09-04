حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما حذرت المواطنين من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون ضمن المعدلات السنوية، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا مع كميات من السحب الغالية والمتوسطة.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع حرارة تحوم 37 درجة مئوية، في ساعات الليل يسود جو بارد لطيف، ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما حذرت المواطنين من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو حار في المناطق السهلية والساحلية، وجو حار بقوة في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.