حالة الطقس: أجواء صيفية عادية حتى الأحد

لفتت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام تكون مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر، وحذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو حار في المناطق السهلية والساحلية، وجو حار بقوة في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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ولفتت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام تكون مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر، وحذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.