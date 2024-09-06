حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

من المتوقع اليوم، الجمعة، أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.