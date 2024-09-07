حالة الطقس: الحرارة حول معدلاتها مع ارتفاع طفيف

الأجواء حول معدلاتها العامة ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحارة نهارًا وتميل مساءً وليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال

يبقى الطقس، اليوم السبت، حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار مع ظهور السحب، ولطيفًا مساءً يميل للبرودة قليلاً خلال ساعات الليل خاصة فوق أعالي الجبال، وتكون الحرارة قريبة من معدلاتها.

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الأحد: يستمر الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال، وتكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها.

الثلاثاء: تتواصل الأجواء حارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات النهار ولطيفة مساءً وليلاً، تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال، والحرارة حول معدلاتها العامة.