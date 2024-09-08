حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا حتى الثلاثاء

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. مع ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

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يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صيفيا غائما جزئيا إلى صاف.

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

مع ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية، وجو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول المعدل العام.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.