حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

يبقى الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية، وجو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صيفيا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية، وجو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديد الحرارة، وحرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف أخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.