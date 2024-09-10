حالة الطقس: أجواء حارة والتحذير من التعرض لأشعة الشمس

حذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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في يوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديد الحرارة، وحرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

بحلول يوم الخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الجو حارا وجافا، وتتجاوز درجات الحرارة المعدل السنوي العام بنحو 3-4 درجات مئوية.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

الرياح ستظل شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمالات للنشاط العرضي.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف أخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.