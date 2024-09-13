حالة الطقس: أجواء حارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون دون المعدلات السنوية بنحو 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو صيفيا عاديا لطيفا خاصة في الجبال، وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية.

في ساعات الليل تسود أجواء باردة ولطيفة ومائل قليلاً للبرودة، تحديدا في المناطق الجبلية.

أما في يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين.

وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة، مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومن ثم باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.