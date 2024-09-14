حالة الطقس: انخفاض الحرارة واحتمال زخات خفيفة الأحد

حتى الأربعاء تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل والطقس يكون غائمًا جزئيًا نهارًا وباردًا نسبيًا فوق الجبال العالية ليلاً واحتمال أمطار خفيفة متفرقة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح دون معدلاتها بحدود درجتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا مع نشاط الرياح نهارًا، ومائلاً للبرودة ورطبًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح على فترات.

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الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها العامة، ويبقى الطقس غائمًا صباحًا وغائمًا جزئيًا نهارًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحًا، ومائلاً للبرودة رطبًا مساءً وليلاً، ويستمر نشاط الرياح على فترات.

الإثنين: تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصبح دون معدلاتها بحدود 3 درجات، ويكون الطقس خريفيًا غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر على فترات، وخلال ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى باردٍ نسبيًا ورطبًا وغائمًا، وتهب رياح نشطة.

الثلاثاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا نهارًا وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً.