حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء

تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتصبح درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات، وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار المحلية على مختلف المناطق.

في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة، وتحديدا في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة دون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة نهارا، مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومن ثم باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.