حالة الطقس: غائم جزئي والحرارة أدنى من معدلها السنوي العام

تصبح درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات، وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار المحلية على مختلف المناطق. في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة، وتحديدا في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتصبح درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات، وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار المحلية على مختلف المناطق.

في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة، وتحديدا في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة دون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة نهارا، مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومن ثم باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، وتغطي السماء كميات من السحب العالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي معتدل، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية.