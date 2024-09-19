حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

في المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر تهب على البلاد تيارات هوائية منعشة، وتسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

يوم الإثنين، تبقى درجات الحرارة على حالها دون تغير يذكر، وتبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر تسود أجواء منعشة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية.