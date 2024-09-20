حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صيفيا حارا فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم، الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر تهب على البلاد تيارات هوائية منعشة، وتسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

يوم الإثنين، تبقى درجات الحرارة على حالها دون تغير يذكر، وتبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر تسود أجواء منعشة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية.