حالة الطقس: الحرارة دون معدلاتها مائلة للبرودة

حتى الثلاثاء تبقى الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع بقاء احتمال زخات رذاد متفرقة في بعض مناطق البلاد وتنشط الرياح على فترات

يكون الطقس غالبًا غائمًا، اليوم السبت، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق وتنشط الرياح على فترات، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس رطبًا وغائمًا جزئيًا إلى غائمٍ ويحتمل سقوط رذاذ، وتنشط الرياح.

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الأحد: تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح دون معدلاتها بحدود 3 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم خلال ساعات النهار مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً، وتنشط الرياح على فترات.

الاثنين: يكون الطقس خريفيًا غائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار ومائلاً للبرودة خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح أحيانًا وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيًا مع ظهور سحب متفرقة خلال ساعات النهار، ومائلاً للبرودة خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.