حالة الطقس: أمطار متفرقة مع بدء فصل الخريف

مع بدء فصل الخريف، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق. مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، تهب على البلاد تيارات هوائية منعشة، وتسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ومع بدء فصل الخريف، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، تهب على البلاد تيارات هوائية منعشة، وتسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، تسود أجواء منعشة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.