حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى الخميس

تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، تسود أجواء منعشة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، تسود أجواء منعشة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتسود خلال النهار أجواء حريفية عادية في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها، وفي المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل.

ويسود خلال النهار جو خريفي معتدل، وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

في يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة تراوح مكانها ودون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويبقى الجو صيفيا عاديا بالعموم.

ليلا وفي ساعات الفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.