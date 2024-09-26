حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الأحد

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة تراوح مكانها ودون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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يوم السبت، تبقى درجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويبقى الجو صيفيا عاديا بالعموم.

ليلا وفي ساعات الفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف، خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف، خاصة في كافة المناطق الجبلية.