حالة الطقس: درجات الحرارة تراوح مكانها دون المعدلات السنوية

من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة اليوم، الجمعة، مكانها ودون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تراوح درجات الحرارة اليوم، الجمعة، مكانها ودون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

ومع ساعات المساء والليل والفجر الباكر يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويبقى الجو صيفيا عاديا بالعموم.

ليلا وفي ساعات الفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف، خاصة في كافة المناطق الجبلية.

أنا في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف، خاصة في كافة المناطق الجبلية.