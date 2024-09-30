حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

في المناطق الغورية، يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وتسود خلال النهار أجواء خريفية حارة إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ويكون الجو بارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقطه زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام.

ويكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

ليلا يسود جو منعش إلى حد كبير، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتعود الأجواء خريفيةعادية في ساعات النهار.

ويكون الجو مشمسا مع بعض السحب العالية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.