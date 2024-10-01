حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار متفرقة

يكون الجو بارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقطه زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق. تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ويكون الجو بارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقطه زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام.

ويكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة على المناطق الشمالية.

ليلا يسود جو منعش إلى حد كبير، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتعود الأجواء خريفية عادية في ساعات النهار.

ويكون الجو مشمسا مع بعض السحب العالية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق السهلية والساحلية، وصيفية عادية في الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في المناطق السهلية والساحلية، وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، وحرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوية، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.