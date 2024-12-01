حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة حتى الثلاثاء

يسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

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ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

ويسود خلال النهار جو مشمس مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر، ويسود جو بارد بشكل كبير.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو، صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.