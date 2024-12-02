حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة وتحذير من تدني الرؤية الأفقية

يسود خلال النهار جو مشمس مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر، ويسود جو بارد بشكل كبير.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

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ويسود خلال النهار جو مشمس مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر، ويسود جو بارد بشكل كبير.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو، صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية.

وتبقى الأجواء خريفية دافئة نهارا، وباردة في ساعات المساء، وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تتواصل الأجواء المشمسة والدافئة نهارا دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء باردة في ساعات المساء وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

ويوم الجمعة، تبقى الأجواء خريفية دافئة نهارا، وباردة في ساعات المساء، وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتبقى الأجواء مشمسة تماما في ساعات النهار، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو ياردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.