حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة نسبيًا

تستمر الأجواء دافئة نهارًا باردة نسبيًا في ساعات المساء والليل وتظهر السحب على ارتفاعات عالية مع رياح متقطعة معتدلة السرعة.

يبقى الطقس دافئًا خلال ساعات منتصف النهار، السبت، وباردًا بقية الأوقات خاصة فوق الجبال، وتنشط رياح شرقية جافة أحيانًا، وتظهر في السماء سحب على ارتفاعات عالية.

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الأحد: يطرأ انفخاض على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها، ويبقى الطقس لطيفًا ويكون غائمًا جزئيًا نهارًا في معظم المناطق وباردًا نسبيًا فوق الجبال، وباردًا خلال ساعات الصباح، المساء والليل، وتتحول الرياح إلى ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة.

الاثنين: لا يطرأ تغير هام على درجات الحرارة، ويبقى الطقس غائمًا جزئيًا إلى مشمسٍ ولطيفًا منتصف النهار وباردًا بقية الأوقات خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة، والطقس يكون دافئًا، وتظهر في السماء سحب على ارتفاعات عالية، وخلال ساعات الصباح والمساء والليل يتحول الطقس إلى بارد خاصة فوق الجبال.

الأربعاء: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها بخمس درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا نهارًا بشكلٍ لافت وباردًا نسبيًا إلى بارد بقية الأوقات.