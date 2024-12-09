حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

تسود خلال النهار أجواء خريفية دافئة وغائمة، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية. الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية.

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وتسود خلال النهار أجواء خريفية دافئة وغائمة، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحوالي 6-7 درجات مئوية، ويكون الجو غائم بوجه عام، وتسود أجواء خريفية دافئة.

وخلال النهار تسود أجواء مشمسة إلى غائمة مع لمسة برودة على الأجواء، خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية. ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر وتسود أجواء باردة.

الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة، وتكون مائلة للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تكون دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

نهارا تسود أجواء غائمة، وليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ تغير طفيف على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.