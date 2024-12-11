حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة

الأجواء مشمسة إلى غائمة، وتكون مائلة للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 7 درجات مئوية.

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وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة، وتكون مائلة للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية.

نهارا تسود أجواء غائمة، وليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل. وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية

ويسود جو مشمس نهارا لكنه بارد نسبيا، وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات مما يزيد الإحساس بالبرودة خاصة في الظل.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود جو مشمس إلى غائم، وتنشط الرياح الشرقية الجافة التي تزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في المساء والليل والفجر والصباح، حيث تسود أجواء باردة جدا.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية باردة نسبيا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتزداد في الليل والفجر.