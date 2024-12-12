حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى السبت

نهارا تسود أجواء غائمة، وليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

نهارا تسود أجواء غائمة، وليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل. وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يتوقع الراصد الجوي يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام. وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق

ويسود جو مشمس نهارا لكنه بارد نسبيا، وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات مما يزيد الإحساس بالبرودة خاصة في الظل.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود جو مشمس إلى غائم، وتنشط الرياح الشرقية الجافة التي تزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في المساء والليل والفجر والصباح، حيث تسود أجواء باردة جدا.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية باردة نسبيا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتزداد في الليل والفجر.