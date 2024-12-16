حالة الطقس: أجواء خريفية باردة نسبيا

يبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية باردة نسبيا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتتزايد في الليل والفجر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

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يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية باردة نسبيا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتتزايد في الليل والفجر.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو مائل للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل، يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شرفية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يوم الجمعة لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.