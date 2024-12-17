حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

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ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو مائل للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل، يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شرفية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

ويوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو وباردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق.

وفي يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة على حالها، وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو مشمس إلى غائم، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.