حالة الطقس: أجواء صافية وباردة

تسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل، يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

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ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل، يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شرفية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

ويوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو وباردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق.

وفي يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة على حالها، وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو مشمس إلى غائم، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.