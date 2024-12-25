حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

تسود خلال النهار أجواء مشمسة مع لمسة برودة على الأجواء، خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر، وتسود أجواء باردة بشكل كبير.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء.

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وتسود خلال النهار أجواء مشمسة مع لمسة برودة على الأجواء، خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر، وتسود أجواء باردة بشكل كبير.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية.

وتسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تكون دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض الفترات والمناطق خاصة الساحلية. ليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر مع جو بارد وغائم، ليلا تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية.