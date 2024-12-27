حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، التي تكون دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، التي تكون دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض الفترات والمناطق خاصة الساحلية. ليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية. والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية. وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر مع جو بارد وغائم، ليلا تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة على حالها وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ويسود جو مشمس إلى غائم جزئي ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.