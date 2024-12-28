حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

يكون الطقس غائمًا بوجهٍ عام، السبت، وباردًا جدًا في مختلف المناطق، لا سيما الجبلية منها، وتهطل الأمطار في شمال البلاد، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، ويحذر من ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول، وتهب رياح نشطة، وتتراجع الأمطار في ساعات بعد الظهر.

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الأحد: ترتفع درجات الحرارة قليلاً والطقس يبقى باردًا وغائمًا مع سقوط أمطار متفرقة في المناطق الشمالية، وخلال ساعات المساء والليل، ينتظم تساقط الأمطار، وتكون غزيرة أحيانًا، وفي ساعات الليل وفجر الاثنين تنتشر الأمطار تدريجيًا إلى عموم البلاد، وتهب رياح نشطة.



الاثنين: يكون الطقس باردًا جدًا، وغائمًا وماطرًا على فترات في مختلف المناطق، نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد أحيانًا، وتهب رياح نشطة.



الثلاثاء: يكون الطقس باردًا جدًا، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتسقط الأمطار المتفرقة في معظم المناطق، وخلال ساعات المساء تتراجع فرص الأمطار وتتوقف تدريجيًا، وتتراجع سرعة الرياح.



الأربعاء: ينتهي تأثير المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويبقى الطقس باردًا جدًا صباحًا، وتسطع أشعة الشمس، ثم تتحول السماء إلى غائمة ظهرًا، ويكون الطقس باردًا جدًا مساءً وليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.