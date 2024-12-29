حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الثلاثاء

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من، خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة.

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ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من، خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. ليلا يسود جو بارد بشكل أكبر خاصة في المناطق الجبلية العالية، وتبقي فرصة هطول زخات من المطر وارده.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في بعض الفترات مع جو بارد وغائم، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ليلا تضعف فرصة الأمطار، ويسود جو بارد جدا خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو مائل للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.