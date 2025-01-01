حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

يتوقع الراصد أن ينحسر المنخفض الجوي، اليوم الأربعاء، وتميل الأجواء إلى الاستقرار مع بقاء الجو غائما جزئيا إلى غائم.

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ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو مائل للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتزداد في الليل والفجر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة على حالها، وتكون حول المعدل السنوي العام، وتسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية غير الماطرة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.