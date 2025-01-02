حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة حتى السبت

يبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتزداد في الليل والفجر.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

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ويبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتزداد في الليل والفجر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة على حالها، وتكون حول المعدل السنوي العام، وتسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية غير الماطرة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.