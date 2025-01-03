حالة الطقس: أجواء مشمسة نهارا وباردة ليلا

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل. ويسود جو مشمس نهارا ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

السبت: تبقى درجات الحرارة على حالها وتكون حول المعدل السنوي العام. ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية غير الماطرة، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الأحد: يبقى الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافِئ نسبيا إلى دافِئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للبرودة في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.