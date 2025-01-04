حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي حتى الأربعاء وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس جافًا وباردًا نسبيًا منتصف النهار، وباردًا بقية الأوقات، وتغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة، وتنشط رياح شرقية على فترات.

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الأحد: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها بأربع درجات، وتنشط الرياح الشرقية في النصف الأول من النهار، ويكون الطقس صافيًا وباردًا نسبيًا نهارًا فوق الجبال وأقل برودة في بقية المناطق، وباردًا خلال ساعات المساء والليل، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر.

الاثنين: تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار نتيجة حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على فترات.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال ساعات النهار، وباردًا جدًا خلال ساعات الصباح، المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا مع ظهور سحب مرتفعة، باردًا نهارًا وباردًا جدًا مساءً وليلاً، وتنشط رياح شرقية جافة على فترات.