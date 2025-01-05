حالة الطقس: أجواء غائمة ومائلة للبرودة

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

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يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يبقى الجو دون تغيير يذكر، وتبقى الأجواء مشمسة مع بعض السحب نهارا.

وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات مما يضفي جو من البرودة خاصة في ساعات المساء والصباح. ليلا وفجرا يسود جو بارد جدا في كافة المناطق.