حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الخميس

تسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة.

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ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مشمسة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات؛ مما يضفي جوا من البرودة خاصة في ساعات المساء والصباح. ليلا وفجرا يسود جو بارد جدا في كافة المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو مشمس إلى غائم، وتبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة التي تزيد الإحساس بالبرودة نهارا.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يوم الجمعة، يبقى الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة.

بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

ويوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويبقى الجو مستقرا في كافة المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة.

بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية في فترة الظهيرة. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق.