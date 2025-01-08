حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

تنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات؛ مما يضفي جوا من البرودة خاصة في ساعات المساء والصباح. ليلا وفجرا تسود أجواء باردة جدا في كافة المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، باردا إلى شديد البرودة، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

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وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات؛ مما يضفي جوا من البرودة خاصة في ساعات المساء والصباح. ليلا وفجرا تسود أجواء باردة جدا في كافة المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو باردا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو مشمس إلى غائم، وتبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة التي تزيد الإحساس بالبرودة نهارا.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يبقى الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة.

بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

يكون الجو باردا وغائما جزئيا إلى صاف نهارا، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويبقى الجو مستقرا في كافة المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة.

بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية في فترة الظهيرة. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق.