حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة نهارا، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية في فترة الظهيرة. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق.

ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويكون الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائل للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلاً يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.