حالة الطقس: بارد وغائم جزئيًا واحتمال أمطار متفرقة

يبقى الطقس متقلبًا بالعموم حتى الأربعاء ما بين بارد إلى بارد جدًا علمًا أنه قد يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من الأحد إلى الثلاثاء وسط توقعات بزخات من أمطار متفرقة في بعض المناطق اليوم السبت

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتهطل زخات من الأمطار المتفرقة على فترات في العديد من المناطق، يتخللها زخات رعدية غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، ويحذر من تكون سيول في بعض المناطق المنخفضة والأودية، وتنشط الرياح، على أن تتراجع فرص الأمطار ليلاً مع تحول الطقس إلى بارد جدًا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وباردًا خلال ساعات النهار، وباردًا جدًا صباحًا، مساءً وليلاً، وتنشط الرياح على فترات مع تحولها إلى شرقية.

الاثنين: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات، ويكون الطقس مشمسًا وباردًا فوق الجبال ودافئًا نسبيًا في المناطق المنخفضة منتصف النهار، وباردًا جدًا مساءً وليلاً بفعل الرياح الشرقية النشطة.

الثلاثاء: يكون الطقس أقل برودة بوجهٍ عام خلال ساعات النهار خاصة في المناطق المنخفضة، مع بقائه باردًا صباحًا، مساءً وليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

الأربعاء: يكون الطقس غائمًا بسحب مرتفعة ودافئًا نسبيًا خلال ساعات النهار خاصة في المناطق المنخفضة، وباردًا عمومًا في بقية الأوقات.