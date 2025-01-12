حالة الطقس: ارتفاع متدرج على الحرارة حتى الثلاثاء

يسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف.

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ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة.

ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

ويبقى الجو مستقرا في مختلف المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون حول المعدل السنوي العام

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وفي يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.