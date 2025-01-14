حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا

يبقى الجو مستقرا في مختلف المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

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ويبقى الجو مستقرا في مختلف المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون حول المعدل السنوي العام

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.