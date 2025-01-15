حالة الطقس: أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا

يسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام، مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد.

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ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وفي مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.