حالة الطقس: طقس بين مشمس وغائم جزئي مع برودة ليلية اليوم الجمعة

السبت: تستمر درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويسود طقس مشمس مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة خلال النهار. ومع ساعات المساء والليل، يكون الجو بارداً، خاصة في المناطق الجبلية والوديان والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الجمعة، ألا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية. ويسود طقس مشمس إلى غائم جزئي خلال النهار، بينما يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

السبت: تستمر درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويسود طقس مشمس مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة خلال النهار. ومع ساعات المساء والليل، يكون الجو بارداً، خاصة في المناطق الجبلية والوديان والمناطق المنخفضة.

الأحد: يبقى الجو مستقرا ومشمسا مع وجود بعض السحب العالية والمتوسطة. يسود طقس دافئ نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة خلال النهار، بينما يكون مائلاً للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا، يصبح الطقس باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.