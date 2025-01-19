حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

يبقى الجو مستقرا في مختلف المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

يتوقع الراصد الجوي، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

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ويبقى الجو مستقرا في مختلف المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

ويكون الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية وغائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.