حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

يكون الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، باردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

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ويكون الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية وغائما جزئيا إلى صاف.

ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود جو مشمس إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء، والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.