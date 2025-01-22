حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء والليل.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق.

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ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء والليل.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدل السنوي.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في شمال ووسط البلاد، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ليلا يصبح الجو باردا مع فرصة لبعض الزخات المطرية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض الفترات.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو مستقراً في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.